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Центробанк Азербайджана откроет представительство в Шуше

Центробанк Азербайджана откроет представительство в Шуше Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на онлайн пресс-конференции
Финансы
29 января 2021 г. 16:37
Центробанк Азербайджана откроет представительство в Шуше

"У нас очень широкая программа в связи с Карабахом. Там мы хотим сформировать финансово-банковскую инфраструктуру".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на онлайн пресс-конференции.

По его словам, возглавляемая им организация откроет два представительства на освобожденных территориях.

“У нас уже есть широкие обсуждения с банковским сектором. ЦБА будет иметь там два крупных территориальных управления. Хотим, чтобы одно из них был в Шуше", - сказал Э.Рустамов отметил.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Central Bank to open representative office in Shusha
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı Şuşada nümayəndəlik açacaq

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