Центробанк Азербайджана откроет представительство в Шуше

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на онлайн пресс-конференции

"У нас очень широкая программа в связи с Карабахом. Там мы хотим сформировать финансово-банковскую инфраструктуру".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на онлайн пресс-конференции.

По его словам, возглавляемая им организация откроет два представительства на освобожденных территориях.

“У нас уже есть широкие обсуждения с банковским сектором. ЦБА будет иметь там два крупных территориальных управления. Хотим, чтобы одно из них был в Шуше", - сказал Э.Рустамов отметил.