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Центробанк Азербайджана освобождается от уплаты налогов за ряд услуг

Центробанк Азербайджана освобождается от уплаты налогов за ряд услуг 16:41 Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет освобожден от уплаты налогов за ряд услуг, связанных с выполнением им своих обязанностей, предусмотренных законодательством.
Финансы
6 ноября 2023 г. 16:56
Центробанк Азербайджана освобождается от уплаты налогов за ряд услуг

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет освобожден от уплаты налогов за ряд услуг, связанных с выполнением им своих обязанностей, предусмотренных законодательством.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Согласно документу, к этим услугам относятся техническое обслуживание оборудования казначейства, производство, транспортировка, страхование и аудит производства денежных знаков, их экспертиза, услуги по хранению и управлению международными золотовалютными резервами, поддержке информационных систем, а также консультационные услуги, связанные с реализацией целей и функций учреждения.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Central Bank exempt from paying taxes for several services
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı bir sıra xidmətlərinə görə vergidən azad edilir

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