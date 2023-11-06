Центробанк Азербайджана освобождается от уплаты налогов за ряд услуг

16:41 Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет освобожден от уплаты налогов за ряд услуг, связанных с выполнением им своих обязанностей, предусмотренных законодательством.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет освобожден от уплаты налогов за ряд услуг, связанных с выполнением им своих обязанностей, предусмотренных законодательством.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Согласно документу, к этим услугам относятся техническое обслуживание оборудования казначейства, производство, транспортировка, страхование и аудит производства денежных знаков, их экспертиза, услуги по хранению и управлению международными золотовалютными резервами, поддержке информационных систем, а также консультационные услуги, связанные с реализацией целей и функций учреждения.