Центробанк Азербайджана оставит учетную ставку без изменений - 2 АРГУМЕНТА

Российский Газпромбанк ожидает, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в пятницу на заседании правления оставит ставку рефинансирования неизменной на уровне 7,75%.

Российский Газпромбанк ожидает, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в пятницу на заседании правления оставит ставку рефинансирования неизменной на уровне 7,75%.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

В пользу такого решения она выделила два аргумента - рост депозитов в манатах и ​​неуклонное снижение уровня долларизации, а также стабильная ситуация на внутреннем валютном рынке.

"Отметим также, что поскольку ускорение инфляции в сентябре было связано с внешними факторами и шоками предложения, повышение ставки не окажет должного дезинфляционного эффекта и может оказать давление на экономический рост. В то же время, мы не исключаем, что на предстоящем заседании в пятницу процентный коридор будет вновь расширен с целью сохранения привлекательности деноминированных в манатах депозитов без повышения ставки рефинансирования", - отметила Г. Хайдаршина.

По ее мнению, с момента предыдущего заседания в сентябре, когда ЦБА оставил без изменений ставку рефинансирования на уровне 7,75%, существенных изменений в балансе рисков не произошло, он по-прежнему смещен в сторону ускорения инфляции. Индекс потребительских цен в сентябре остался за пределами целевого диапазона Центробанка (4%+/-2 п.п.), превысив его верхнюю границу на 960 базовых пункта и ставку рефинансирования на 758 базовых пункта.

Комментируя баланс рисков в экономике по итогам сентябрьского заседания, ЦБА отметил, что в краткосрочной перспективе основные риски связаны с внешними факторами, а именно ростом транспортных и логистических издержек на фоне геополитической напряженности и сохраняющегося восходящего тренда мировых цен на сырье. Эти риски будут снижены за счет скоординированных антиинфляционных мер, реализуемых Центробанком совместно с государством.

"Отметим также, что в конце августа ЦБА продемонстрировал новый подход к операциям на денежном рынке, снизив нижнюю границу процентного коридора с 6,25% до 4%, сохранив верхнюю границу неизменной на уровне 9,25%. Мы считаем, что расширение коридора процентных ставок помогло минимизировать отток капитала из номинированных в манатах активов при неизменной ставке рефинансирования. Мы не исключаем, что в пятницу процентный коридор будет вновь расширен с целью закрепления этой тенденции", - сказала Г. Хайдаршина.

Как отметила представитель Газпромбанка, несмотря на отрицательную реальную ставку, долларизация продолжает снижаться, а депозиты в манатах растут. По данным ЦБА, объем депозитов населения в манатах увеличился на 0,7% в августе и на 20,1% с начала года. При этом рост депозитов в манатах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 38,4%.

"Несмотря на усиление внешних рисков, долларизация депозитов населения в августе продолжила снижаться и достигла 39,7%, снизившись на 1,3 процентных пункта с начала года и на 5 процентных пункта в течение года. Значительный рост долларизации депозитов является одним из факторов потенциального давления на суверенные рейтинги Азербайджана, на что указывают ведущие рейтинговые агентства. Мы полагаем, что тенденция к снижению долларизации дает Центробанку возможность продлить паузу в повышении ставок и вместе с правительством сосредоточиться на немонетарных антиинфляционных мерах", - отметила Г. Хайдаршина.

По ее мнению, сохранение ставки без изменений на фоне положительной динамики депозитов в манатах и ​​снижения долларизации не окажет давления на суверенные рейтинги Азербайджана или евробонды страны.