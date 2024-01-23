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Центробанк Азербайджана оштрафовал PASHA Bank

Центробанк Азербайджана оштрафовал PASHA Bank Центральный банк Азербайджана (ЦБА) применил финансовую санкцию на 3 109 манатов к ОАО PASHA Bank
Финансы
23 января 2024 г. 16:02
Центробанк Азербайджана оштрафовал PASHA Bank

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) применил финансовые санкции на 3 109 манатов в отношении ОАО PASHA Bank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В регуляторе сообщили, что нормативы обязательных резервов используются в банковском секторе с целью эффективного управления избыточной ликвидностью и снижения концентрации ликвидности.

"Требования к обязательным резервам, предъявляемые к банкам, регулируются законом о ЦБА, порядком "Нормирования, расчета и хранения обязательных резервов" учреждения. Исходя из этого, банки должны обеспечить хранение необходимых обязательных резервов на корреспондентских счетах в ЦБА в соответствии с нормативом.

PASHA Bank был оштрафован по статье 32 закона в связи с необеспечением в соответствии с нормативом обязательных резервов в иностранной валюте в период хранения с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года" - заявили в ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı "PAŞA Bank"ı cərimələyib

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