Центробанк Азербайджана оштрафовал PASHA Bank

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) применил финансовую санкцию на 3 109 манатов к ОАО PASHA Bank

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) применил финансовые санкции на 3 109 манатов в отношении ОАО PASHA Bank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В регуляторе сообщили, что нормативы обязательных резервов используются в банковском секторе с целью эффективного управления избыточной ликвидностью и снижения концентрации ликвидности.

"Требования к обязательным резервам, предъявляемые к банкам, регулируются законом о ЦБА, порядком "Нормирования, расчета и хранения обязательных резервов" учреждения. Исходя из этого, банки должны обеспечить хранение необходимых обязательных резервов на корреспондентских счетах в ЦБА в соответствии с нормативом.

PASHA Bank был оштрафован по статье 32 закона в связи с необеспечением в соответствии с нормативом обязательных резервов в иностранной валюте в период хранения с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года" - заявили в ЦБА.