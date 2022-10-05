Центробанк Азербайджана опубликует индекс жалоб по страхованию

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) решил обнародовать индекс жалоб по поступающим жалобам с целью повышения информированности потребителей и улучшения поведения страховщиков по отношению к потребителям в сфере обязательного автострахования.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) решил обнародовать индекс жалоб по поступающим жалобам с целью повышения информированности потребителей и улучшения поведения страховщиков по отношению к потребителям в сфере обязательного автострахования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно отчету, индекс будет публиковаться ежемесячно.