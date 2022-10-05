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Центробанк Азербайджана опубликует индекс жалоб по страхованию

Центробанк Азербайджана опубликует индекс жалоб по страхованию Центральный банк Азербайджана (ЦБА) решил обнародовать индекс жалоб по поступающим жалобам с целью повышения информированности потребителей и улучшения поведения страховщиков по отношению к потребителям в сфере обязательного автострахования.
Финансы
5 октября 2022 г. 12:13
Центробанк Азербайджана опубликует индекс жалоб по страхованию

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) решил обнародовать индекс жалоб по поступающим жалобам с целью повышения информированности потребителей и улучшения поведения страховщиков по отношению к потребителям в сфере обязательного автострахования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно отчету, индекс будет публиковаться ежемесячно.

Индекс жалоб будет рассчитываться по каждому страховщику на основе данных, полученных за последний год с даты публикации, обновляться ежемесячно на основе данных. Методология расчета индекса изложена в нижней части соответствующей таблицы, размещенной на сайте ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığorta üzrə “şikayət indeksi” açıqlamağa başlayıb

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