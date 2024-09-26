Центробанк Азербайджана ограничил лицензию Bakı Sığorta

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение об ограничении действия лицензии страховой компании Bakı Sığorta.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение об ограничении действия лицензии страховой компании Bakı Sığorta.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно заявлению регулятора, ограничение лицензии произошло по добровольному обращению самой компании в соответствии со статьей 105.1.1 закона "О страховой деятельности".

В результате Bakı Sığorta лишилась права предоставлять услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), обязательному страхованию недвижимого имущества, а также обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества.