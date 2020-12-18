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Центробанк Азербайджана обновил прогнозы по инфляции

Центробанк Азербайджана обновил прогнозы по инфляции Динамика инфляции в Азербайджане в последние месяцы соответствует прогнозируемой траектории и формируется в основном под влиянием понижающих факторов. В условиях низкого совокупного спроса в связи с пандемией и дефицита совокупного выпуска, согласно офици
Финансы
18 декабря 2020 г. 15:44
Центробанк Азербайджана обновил прогнозы по инфляции

Динамика инфляции в Азербайджане в последние месяцы соответствует прогнозируемой траектории и формируется в основном под влиянием понижающих факторов. В условиях низкого совокупного спроса в связи с пандемией и дефицита совокупного выпуска, согласно официальной статистике, инфляция за 12 месяцев в ноябре составила 2,4%, что ниже центра целевого диапазона.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана.

"Изменение цен по основным подкатегориям потребительской корзины демонстрирует разную динамику.

Продовольственная инфляция в ноябре составила 0,4%, а за последние 12 месяцев-3,9%. На динамику продовольственной инфляции также повлияло повышение мировых цен на продукты питания на 6,5% за последние 12 месяцев.

Сохраняется стабильность инфляции по компонентам непродовольственных товаров и услуг, что обусловлено в основном снижением потребительского спроса. Цены на непродовольственные товары за последний месяц выросли на 0,1%, а тарифы на услуги - на 0,9%. Изменение цен на непродовольственные товары и услуги за 12 месяцев составило 1,2% и 1,1% соответственно.

Согласно обновленным в декабре прогнозам, инфляция к концу 2020 года составит около 3%, а с 2021 года - в диапазоне 3,5-4%”, - заявили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Azərbaycan Mərkəzi Bankı inflyasiya proqnozlarını yeniləyib

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