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Центробанк Азербайджана обнародовал индекс жалоб по обслуживанию в банках

Центробанк Азербайджана обнародовал индекс жалоб по обслуживанию в банках Центральный банк Азербайджана (ЦБА) решил обнародовать индекс жалоб клиентов по обслуживанию в банках страны.
Финансы
24 ноября 2023 г. 18:05
Центробанк Азербайджана обнародовал индекс жалоб по обслуживанию в банках

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) решил обнародовать индекс жалоб клиентов по обслуживанию в банках страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, индекс будет публиковаться ежемесячно.

Он не связан с финансовой устойчивостью и кредитной деятельностью банков. Индекс отражает оценку банков страны на основе поступивших в ЦБА жалоб на кассовые, расчетные, карточные операции и другие оказываемые клиентам услуги за отчетный месяц пропорционально клиентской базе банков.

Индекс жалоб клиентов по обслуживанию в банках страны за октябрь и методология его расчета изложены в таблице, размещенной на сайте ЦБА.

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