Центробанк Азербайджана обнародовал индекс жалоб по обслуживанию в банках

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) решил обнародовать индекс жалоб клиентов по обслуживанию в банках страны.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, индекс будет публиковаться ежемесячно.
Он не связан с финансовой устойчивостью и кредитной деятельностью банков. Индекс отражает оценку банков страны на основе поступивших в ЦБА жалоб на кассовые, расчетные, карточные операции и другие оказываемые клиентам услуги за отчетный месяц пропорционально клиентской базе банков.
Индекс жалоб клиентов по обслуживанию в банках страны за октябрь и методология его расчета изложены в