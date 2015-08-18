Центробанк Азербайджана обнародовал новые решения

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ На заседании правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принят ряд новых решений в целях оптимизации операционных расходов, снижения себестоимости финансовых ресурсов, а также стимулирования снижения процентных ставок. Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

По информации, Центробанк также принял решения по повышению корпоративной социальной ответственности кредитных организаций, поощрению продуктов, соответствующих финансовому положению, потребностям и целям потребителей.

Согласно решению правления, тарифы на услуги по межбанковским расчетам в системе AZIPS (межбанковская расчетная система в режиме реального времени) снижены вдвое. Наряду с этим, изменены тарифы на снятие наличных денег. Применяемый к банкнотам крупного номинала (50 и 100 манатов) 0,15%-ный тариф отменен, тарифы на поступление и снятие наличности во второй и последующие разы установлены на уровне 0,05%.

Следующим решением ЦБА утверждено "Методологическое руководство по ответственному кредитованию в банках и небанковских кредитных организациях" как одна из мер по защите прав потребителей банковских услуг, обеспечению прозрачности стоимости кредитных продуктов. Данное руководство дает рекомендации кредитным организациям по определению соответствия ежемесячной задолженности потребителей их доходам, оценке соответствия кредитных условий потребностям и целям потребителей.