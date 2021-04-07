Центробанк Азербайджана о деятельности Moneygram в Карабахе

С 2008 года деятельность системы денежных переводов Moneygram в стране была пресечена

В последнее время в социальных сетях распространяется информация о фактах осуществления платежей через систему денежных переводов Moneygram, которая незаконно действовала на территории Карабаха до освобождения от оккупации.

Об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана.

ЦБА отмечает, что действительно, система денежных переводов Moneygram в отдельные периоды осуществляла незаконную деятельность на оккупированных территориях, и с момента обнаружения этого факта в соответствии с национальным законодательством и международными принципами были приняты адекватные меры по прекращению ее деятельности на территории страны.

В результате, с 2008 года деятельность системы денежных переводов Moneygram в стране была пресечена, и сегодня ни один банк не имеет деловых отношений с данной системой денежных переводов.

В то же время, с целью обеспечения финансового посредничества на территории страны в рамках национального законодательства, ЦБА осуществил мониторинг систем денежных переводов и запретил деятельность структур, не соблюдающих соответствующие требования (Unistream, MIGOM, LEADER, Быстрая почта, Interexpress, RIA Money Transfer, Intelexpress, Sigue Money Transfer).