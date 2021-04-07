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Центробанк Азербайджана о деятельности Moneygram в Карабахе

Центробанк Азербайджана о деятельности Moneygram в Карабахе С 2008 года деятельность системы денежных переводов Moneygram в стране была пресечена
Финансы
7 апреля 2021 г. 14:40
Центробанк Азербайджана о деятельности Moneygram в Карабахе

В последнее время в социальных сетях распространяется информация о фактах осуществления платежей через систему денежных переводов Moneygram, которая незаконно действовала на территории Карабаха до освобождения от оккупации.

Об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана.

ЦБА отмечает, что действительно, система денежных переводов Moneygram в отдельные периоды осуществляла незаконную деятельность на оккупированных территориях, и с момента обнаружения этого факта в соответствии с национальным законодательством и международными принципами были приняты адекватные меры по прекращению ее деятельности на территории страны.

В результате, с 2008 года деятельность системы денежных переводов Moneygram в стране была пресечена, и сегодня ни один банк не имеет деловых отношений с данной системой денежных переводов.

В то же время, с целью обеспечения финансового посредничества на территории страны в рамках национального законодательства, ЦБА осуществил мониторинг систем денежных переводов и запретил деятельность структур, не соблюдающих соответствующие требования (Unistream, MIGOM, LEADER, Быстрая почта, Interexpress, RIA Money Transfer, Intelexpress, Sigue Money Transfer).

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan releases statement on Moneygram’s activity in Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Moneygram”ın Qarabağdakı fəaliyyətinə dair açıqlama yayıb

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