Центробанк: Денежные переводы в Азербайджан в I полугодии составили около $570 млн

11:14

Денежные переводы физических лиц в Азербайджан в январе-июне 2024 года составили 567,8 млн долларов США.

Как сообщает Report, директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге сообщил, что объем денежных переводов в страну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 36,35%.

По его словам, денежные переводы физических лиц из Азербайджана в отчетном периоде составили 259,6 млн долларов США, что на 1,9% больше показателя января-июня прошлого года.