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Центробанк: Денежные переводы в Азербайджан в I полугодии составили около $570 млн

Центробанк: Денежные переводы в Азербайджан в I полугодии составили около $570 млн 11:14
Финансы
12 сентября 2024 г. 11:48
Центробанк: Денежные переводы в Азербайджан в I полугодии составили около $570 млн

Денежные переводы физических лиц в Азербайджан в январе-июне 2024 года составили 567,8 млн долларов США.

Как сообщает Report, директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге сообщил, что объем денежных переводов в страну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 36,35%.

По его словам, денежные переводы физических лиц из Азербайджана в отчетном периоде составили 259,6 млн долларов США, что на 1,9% больше показателя января-июня прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке AMB I yarımildə ölkəyə və ölkədən pul köçürmələrinin məbləğini açıqlayıb

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