Центробанк Азербайджана наложил штраф на "Premium Bank" и должностное лицо

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности ОАО "Premium Bank" и его должностное лицо.

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности ОАО "Premium Bank" и его должностное лицо.

Как сообщает "Report" со ссылкой на ЦБА, меры были приняты в рамках текущего контроля, в связи с нарушением банком требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

Решением Наримановского районного суда города Баку на основании статьи 598.1.1 Кодекса об административных правонарушениях "Premium Bank" оштрафован на 50 тыс. манатов, а должностное лицо банка оштрафовано на основании статей 598.1.1 и 598.1.2 - на 10 тысяч манатов.