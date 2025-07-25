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Центробанк Азербайджана наложил штраф на "Premium Bank" и должностное лицо

Центробанк Азербайджана наложил штраф на "Premium Bank" и должностное лицо Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности ОАО "Premium Bank" и его должностное лицо.
Финансы
25 июля 2025 г. 17:02
Центробанк Азербайджана наложил штраф на Premium Bank и должностное лицо
Report

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности ОАО "Premium Bank" и его должностное лицо.

Как сообщает "Report" со ссылкой на ЦБА, меры были приняты в рамках текущего контроля, в связи с нарушением банком требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

Решением Наримановского районного суда города Баку на основании статьи 598.1.1 Кодекса об административных правонарушениях "Premium Bank" оштрафован на 50 тыс. манатов, а должностное лицо банка оштрафовано на основании статей 598.1.1 и 598.1.2 - на 10 тысяч манатов.

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Версия на азербайджанском языке AMB "Premium Bank” və onun vəzifəli şəxsini cərimələyib

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