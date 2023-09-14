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Центробанк Азербайджана начал внедрение модели банка-оператора

Центробанк Азербайджана начал внедрение модели банка-оператора Центральный банк Азербайджана (ЦБА) начал процесс передачи ряда бизнес-процессов коммерческим банкам с целью оптимизации операций с наличными деньгами, повышения эффективности и результативности.
Финансы
14 сентября 2023 г. 10:38
Центробанк Азербайджана начал внедрение модели банка-оператора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) начал процесс передачи ряда бизнес-процессов коммерческим банкам с целью оптимизации операций с наличными деньгами, повышения эффективности и результативности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В связи с этим ЦБА приступил к реализации модели банка-оператора и определил требования к банкам-операторам, выбранным из числа коммерческих банков.

В соответствии с решением Совета директоров Центробанка от 30 августа 2023 года банком-оператором был выбран ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB). Другим решением Совета директоров от 21 июня 2023 года банком-оператором также был выбран ОАО "Kapital Bank".

Оба банка наряду с денежными средствами, полученными от своих клиентов, будут выполнять функцию сортировки и рециркуляции бумажных денежных знаков, полученных от других банков и национального оператора почтовой связи.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Central Bank starts applying model of operator bank
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda operator bank modelinin tətbiqinə start verilib

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