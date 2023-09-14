Центробанк Азербайджана начал внедрение модели банка-оператора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) начал процесс передачи ряда бизнес-процессов коммерческим банкам с целью оптимизации операций с наличными деньгами, повышения эффективности и результативности.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) начал процесс передачи ряда бизнес-процессов коммерческим банкам с целью оптимизации операций с наличными деньгами, повышения эффективности и результативности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В связи с этим ЦБА приступил к реализации модели банка-оператора и определил требования к банкам-операторам, выбранным из числа коммерческих банков.

В соответствии с решением Совета директоров Центробанка от 30 августа 2023 года банком-оператором был выбран ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB). Другим решением Совета директоров от 21 июня 2023 года банком-оператором также был выбран ОАО "Kapital Bank".

Оба банка наряду с денежными средствами, полученными от своих клиентов, будут выполнять функцию сортировки и рециркуляции бумажных денежных знаков, полученных от других банков и национального оператора почтовой связи.