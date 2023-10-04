Центробанк Азербайджана: На рынке капитала наблюдается высокая централизация клиентских активов

Рост клиентских активов на рынке ценных бумаг Азербайджана является положительным моментом, однако в этом секторе наблюдается их высокая централизация.

Рост клиентских активов на рынке ценных бумаг Азербайджана является положительным моментом, однако в этом секторе наблюдается их высокая централизация.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности за первое полугодие 2023 года "Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчету, в первом полугодии 2023 года клиентские активы местных инвестиционных компаний выросли на 441 миллион манатов, или на 36%, до 1 677 миллионов манатов. Драйвером роста были брокерские сделки по которым рост на внешнем рынке вырос на 426 миллионов манатов или на 41%.

Кроме того, в документе говорится, что активы клиентов были инвестированы в основном в ценные бумаги с низким уровнем риска.

"Так, в первом полугодии инвесторы вложили 58% средств (977 миллионов манатов) в государственные облигации, которые считаются ценными бумагами с низким уровнем риска, 32% (541 миллион манатов) - в корпоративные облигации, и 7% (126 миллионов манатов) - в денежные средства. На фоне низкого уровня рискованных инвестиций на рынке спрос на производные финансовые инструменты был невысоким. 95% активов клиентов - в долларах США", - говорится в сообщении.