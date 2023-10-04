О нас

Центробанк Азербайджана: На рынке капитала наблюдается высокая централизация клиентских активов

Центробанк Азербайджана: На рынке капитала наблюдается высокая централизация клиентских активов Рост клиентских активов на рынке ценных бумаг Азербайджана является положительным моментом, однако в этом секторе наблюдается их высокая централизация.
Финансы
4 октября 2023 г. 17:36
Центробанк Азербайджана: На рынке капитала наблюдается высокая централизация клиентских активов

Рост клиентских активов на рынке ценных бумаг Азербайджана является положительным моментом, однако в этом секторе наблюдается их высокая централизация.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности за первое полугодие 2023 года "Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчету, в первом полугодии 2023 года клиентские активы местных инвестиционных компаний выросли на 441 миллион манатов, или на 36%, до 1 677 миллионов манатов. Драйвером роста были брокерские сделки по которым рост на внешнем рынке вырос на 426 миллионов манатов или на 41%.

Кроме того, в документе говорится, что активы клиентов были инвестированы в основном в ценные бумаги с низким уровнем риска.
"Так, в первом полугодии инвесторы вложили 58% средств (977 миллионов манатов) в государственные облигации, которые считаются ценными бумагами с низким уровнем риска, 32% (541 миллион манатов) - в корпоративные облигации, и 7% (126 миллионов манатов) - в денежные средства. На фоне низкого уровня рискованных инвестиций на рынке спрос на производные финансовые инструменты был невысоким. 95% активов клиентов - в долларах США", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMB: "Kapital bazarında müştəri aktivləri üzrə yüksək təmərküzləşmə var"

Другие новости из категории

Азербайджанская авиакомпания в первом полугодии получила 11 млн манатов чистой прибыли
Азербайджанская авиакомпания в первом полугодии получила 11 млн манатов чистой прибыли
4 октября 2023 г. 18:29
Как в Азербайджане компенсируются вклады в иностранной валюте в ликвидированных банках?
Как в Азербайджане компенсируются вклады в иностранной валюте в ликвидированных банках?
4 октября 2023 г. 17:39
ЦБА: Валютная позиция банковского сектора находится в рамках требований
ЦБА: Валютная позиция банковского сектора находится в рамках требований
4 октября 2023 г. 16:16
В Азербайджане 55% роста ипотечных кредитов обеспечено за счет собственных средств банков
В Азербайджане 55% роста ипотечных кредитов обеспечено за счет собственных средств банков
4 октября 2023 г. 16:09
Банк Японии выкупил гособлигации на $12,7 млрд в ходе внепланового раунда
Банк Японии выкупил гособлигации на $12,7 млрд в ходе внепланового раунда
4 октября 2023 г. 15:22
Государственное агентство жилищного строительства выбирает аудитора
Государственное агентство жилищного строительства выбирает аудитора
4 октября 2023 г. 11:10
ЦБА утвердил порядок проведения собеседования с руководителями субъектов финансового сектора
ЦБА утвердил порядок проведения собеседования с руководителями субъектов финансового сектора
4 октября 2023 г. 10:38
В Азербайджане изменились пруденциальные нормативы и требования по кредитным рискам
В Азербайджане изменились пруденциальные нормативы и требования по кредитным рискам
4 октября 2023 г. 10:05
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi