​Центробанк Азербайджана может сократить количество регулярных валютных аукционов до минимума

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) на фоне резкого снижения текущего спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке может сократить количество регулярных валютных аукционов до одного в неделю.

Как передает Report, с этой недели ЦБА сократил количество валютных аукционов с 3 до 2 раз в неделю. Отметим, что ЦБА проводит аукционы с 13 января с целью урегулирования валютного рынка.

На сегодняшнем аукционе Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продал 40% или 19,9 млн. долларов из выставленных на продажу 50 млн. долларов.

"Это дает основание полагать, что проведение аукциона раз в неделю достаточно в условиях нынешней рыночной конъюнктуры. Даже при условии проведения аукциона раз в неделю существует вероятность, что выставленные на продажу 50 млн. долларов не будут проданы в полном объеме", - отмечают аналитики Report.