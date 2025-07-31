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ЦБА изменил порядок классификации активов и расчета резервов под убытки

ЦБА изменил порядок классификации активов и расчета резервов под убытки Центробанк Азербайджана изменил порядок классификации активов и расчета резервов под убытки
Финансы
31 июля 2025 г. 12:06
ЦБА изменил порядок классификации активов и расчета резервов под убытки

Центральный банк Азербайджана внес изменения в "Порядок классификации активов и формирования специальных резервов для покрытия возможных убытков", утвержденный решением правления от 22 июля 2022 года.

Как сообщает Report, документ подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Согласно обновленным правилам, при расчете убытков заемщика не будут учитываться его расходы на проценты, налоги и амортизацию. Иными словами, убыток будет определяться исходя из показателя прибыли до вычета этих расходов, то есть если он окажется меньше суммы процентных затрат или отрицательным, заемщик будет считаться убыточным.

Кроме того, к высококачественным ценным бумагам теперь отнесены бумаги, выпущенные многосторонними банками развития с таким же кредитным рейтингом, как у выпускаемых Центральным банком.

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