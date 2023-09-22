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Центробанк Азербайджана и Всемирный банк обсудили подготовку рамок странового партнерства

Центробанк Азербайджана и Всемирный банк обсудили подготовку рамок странового партнерства Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) обсудили подготовку рамок странового партнерства на 2024-2028 годы.
Финансы
22 сентября 2023 г. 13:28
Центробанк Азербайджана и Всемирный банк обсудили подготовку рамок странового партнерства

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) обсудили подготовку рамок странового партнерства на 2024-2028 годы.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в социальной сети "X".

"В ЦБА мы встретились с новым региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу г-жой Роландой Прайс и страновым менеджером ВБ по Азербайджану г-жой Штефани Шталльмайстер, которые находятся с визитом в нашей стране, обсудили текущую деятельность ВБ в Азербайджане, реализуемые проекты и перспективы дальнейшего сотрудничества, а также идеи по подготовке рамок странового партнерства (2024-2028). В то же время мы обсудили проекты технической помощи, реализуемые между ВБ и ЦБА", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Dünya Bankı ilə Ölkə Tərəfdaşlıq Çərçivəsinin hazırlanmasını müzakirə edib

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