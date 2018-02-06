Центробанк Азербайджана и Всемирный банк обсудили перспективы сотрудничества

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов принял делегацию во главе с региональным директором Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Мерси Тембон.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

На встрече основное внимание было уделено деятельности Всемирного банка в Азербайджане, текущему портфелю проектов, а также новым направлениям сотрудничества с Азербайджаном в рамках Страновой стратегии партнерства.

М.Тембон подчеркнула значимость результатов, достигнутых за 25 лет сотрудничества между Всемирным банком и Азербайджаном, и также отметила, что ВБ поддерживает стратегические экономические реформы правительства Азербайджана.

Подчеркнув высокий уровень сотрудничества с ВБ, Э.Рустамов выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества Азербайджана с ВБ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между ЦБА и ВБ.