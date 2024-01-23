Центробанк Азербайджана и Всемирный банк обсудили инвестиционные проекты

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) обсудили инвестиционные проекты в рамках Рамочной программы странового партнерства (Country Programme Framework - CPF) на 2025-2028 годы.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) обсудили инвестиционные проекты в рамках Рамочной программы странового партнерства (Country Programme Framework - CPF) на 2025-2028 годы.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в соцсети "X".

"Сегодня мы встретились с делегацией ВБ. Был проведен обмен мнениями о деятельности банка в Азербайджане, о подготовке новой программы CPF, стратегических направлениях, которые она охватит, инвестиционных проектах, а также о приоритетах и планах развития нашей страны. Обсудили также перспективы сотрудничества и реализуемые проекты технической помощи", - отметил Кязимов.