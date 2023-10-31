Центробанк Азербайджана и ВБ обсудили приоритетные проекты

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили приоритетные проекты

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили приоритетные проекты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, председатель ЦБА Талех Кязимов встретился с делегацией во главе с региональным директором по вопросам справедливого развития, финансов и институтов Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Асадом Аламом, находящейся с визитом в нашей стране.

На встрече обсуждались новейшие тенденции экономического развития и состояние финансового сектора в нашей стране, деятельность Всемирного банка в Азербайджане и перспективы дальнейшего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по приоритетным проектам для их включения в новую Рамочную программу партнерства ВБ.