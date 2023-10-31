О нас

Центробанк Азербайджана и ВБ обсудили приоритетные проекты

Центробанк Азербайджана и ВБ обсудили приоритетные проекты Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили приоритетные проекты
Финансы
31 октября 2023 г. 11:45
Центробанк Азербайджана и ВБ обсудили приоритетные проекты

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили приоритетные проекты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, председатель ЦБА Талех Кязимов встретился с делегацией во главе с региональным директором по вопросам справедливого развития, финансов и институтов Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Асадом Аламом, находящейся с визитом в нашей стране.

На встрече обсуждались новейшие тенденции экономического развития и состояние финансового сектора в нашей стране, деятельность Всемирного банка в Азербайджане и перспективы дальнейшего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по приоритетным проектам для их включения в новую Рамочную программу партнерства ВБ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоCBA, WB mull priority projects
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Mərkəzi Bankı Dünya Bankı ilə prioritet layihələri müzakirə edib

Другие новости из категории

Назначен новый генеральный директор PASHA Bank Georgia
Назначен новый генеральный директор PASHA Bank Georgia
31 октября 2023 г. 11:28
Среднемесячная зарплата в Сумгайыте выросла на 14%
Среднемесячная зарплата в Сумгайыте выросла на 14%
31 октября 2023 г. 11:19
Экономический рост в Сумгайыте за 9 месяцев превысил 11%
Экономический рост в Сумгайыте за 9 месяцев превысил 11%
31 октября 2023 г. 10:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2023)
31 октября 2023 г. 09:25
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.10.2023)
31 октября 2023 г. 09:12
Талех Кязимов обсудил с победителем конкурса Восхождение реализацию программы личностного развития
Талех Кязимов обсудил с победителем конкурса "Восхождение" реализацию программы личностного развития
30 октября 2023 г. 18:46
Вугар Гюльмамедов: Ряд недочетов в Нахчыване связан с несовершенством правовой базы
Вугар Гюльмамедов: Ряд недочетов в Нахчыване связан с несовершенством правовой базы
30 октября 2023 г. 13:32
В Центробанке обсудили ситуацию на рынках капитала
В Центробанке обсудили ситуацию на рынках капитала
30 октября 2023 г. 11:19
Утвержден порядок управления риском ликвидности в банках Азербайджана
Утвержден порядок управления риском ликвидности в банках Азербайджана
30 октября 2023 г. 10:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2023)
30 октября 2023 г. 09:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi