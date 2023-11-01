Центробанк Азербайджана и МВФ обсудили состояние финансово-банковского сектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили состояние финансово-банковского сектора.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили состояние финансово-банковского сектора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ЦБА состоялась встреча с делегацией МВФ во главе с руководителем миссии по Азербайджану, Среднему Востоку и Центральной Азии Анной Бордо. Стороны провели обмен мнениями по макроэкономической ситуации в стране, денежно-кредитной политике, инфляционным ожиданиям, состоянию финансово-банковского сектора.

Участники встречи также обсудили текущее состояние и будущие направления сотрудничества между ЦБА и МВФ.