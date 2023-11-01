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Центробанк Азербайджана и МВФ обсудили состояние финансово-банковского сектора

Центробанк Азербайджана и МВФ обсудили состояние финансово-банковского сектора Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили состояние финансово-банковского сектора.
Финансы
1 ноября 2023 г. 14:45
Центробанк Азербайджана и МВФ обсудили состояние финансово-банковского сектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили состояние финансово-банковского сектора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ЦБА состоялась встреча с делегацией МВФ во главе с руководителем миссии по Азербайджану, Среднему Востоку и Центральной Азии Анной Бордо. Стороны провели обмен мнениями по макроэкономической ситуации в стране, денежно-кредитной политике, инфляционным ожиданиям, состоянию финансово-банковского сектора.

Участники встречи также обсудили текущее состояние и будущие направления сотрудничества между ЦБА и МВФ.

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Версия на английском языке ФотоCBA, IMF mull state of financial and banking sectors
Версия на азербайджанском языке ФотоAMB IMF-lə maliyyə-bank sektorunun vəziyyətini müzakirə edib

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