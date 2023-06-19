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Центробанк Азербайджана и МВФ обсудили будущие направления сотрудничества

Центробанк Азербайджана и МВФ обсудили будущие направления сотрудничества Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили текущее состояние и будущие направления сотрудничества.
Финансы
19 июня 2023 г. 17:06
Центробанк Азербайджана и МВФ обсудили будущие направления сотрудничества

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили текущее состояние и будущие направления сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в Twitter.

"Встретились сегодня с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с руководителем миссии МВФ по Азербайджану, Среднему Востоку и Центральной Азии Анной Бордо. На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и будущих направлениях сотрудничества. Также обсудили работу, которую предстоит проделать в рамках подготовки к консультациям по статье IV Статей соглашения МВФ, и программы поддержки МВФ для будущего развития Азербайджана", – написал Т.Кязымов.

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