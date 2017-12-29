Центробанк Азербайджана готовится к радикальным реформам

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Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) окажет необходимую поддержку обеспечению устойчивости макроэкономической и финансовой стабильности, полученной в результате сбалансированной денежной политики, совместно с правительством направит усилия на поддержание однозначной инфляции, усовершенствует стратегические и операционные рамки денежной политики в целях повышения возможностей воздействия на инфляцию. С этой целью в следующем году будут осуществлены радикальные реформы, которые обеспечат формирование платформы макроэкономической и финансовой стабильности в среднесрочном периоде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ЦБА об основных направлениях денежной политики на 2018 год в среднесрочном периоде.

Согласно заявлению, принимая во внимание относительное смягчение фискальной политики, ЦБА продолжит консервативную денежную политику в будущем году. С этой целью ЦБА обеспечит формирование адекватных монетарных условий.

"ЦБА отдаст предпочтение сохранению уровня учетной ставки в позитивной зоне с учетом динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Объем денежного предложения будет регулироваться с учетом экономического роста и прогнозов инфляции, процессов на финансовых рынках и состояния ликвидности банковской системы. В центре внимания будут обеспечение непрерывности платежей, удовлетворение спроса на ликвидность экономики в необходимом объеме. ЦБА направит усилия на достижение целей денежной политики и создание условий для эффективного управления ликвидностью банками. Использование инструментов будет зависеть от состояния ликвидности банковской системы", - говорится в заявлении.

Следует отметить, что ЦБА намерен сохранить инфляцию в пределах 6-8% в 2018 году.