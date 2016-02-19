​Центробанк Азербайджана готовится к аудиту

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на проведение годового аудита финансовых отчетов на 2016-2018 годы в соответствии с международными стандартами. Как сообщает Report, участники могут предоставить соответствующие документы до 31 марта в главное административное здание ЦБА.

Процедура тендера состоится 12 апреля в головном офисе ЦБА.

Одним из основных требований ЦБА является наличие опыта в проведении аудита в центробанках компании-претендента или главы аудиторской группы. Отметим, что сумма участия составляет 200 манатов.

Победитель тендера будет объявлен после утверждения президентом Азербайджана.