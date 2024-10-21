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Центробанк Азербайджана дал обязательные к исполнению указания трем страховым компаниям

Центробанк Азербайджана дал обязательные к исполнению указания трем страховым компаниям Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательные к исполнению указания компаниям "PAŞA Sığorta", "Qala Sığorta" и "Azərbaycan Sənaye Sığorta".
Финансы
21 октября 2024 г. 18:33
Центробанк Азербайджана дал обязательные к исполнению указания трем страховым компаниям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательные к исполнению указания компаниям "PAŞA Sığorta", "Qala Sığorta" и "Azərbaycan Sənaye Sığorta".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ходе проведенного регулятором общего мониторинга страхового рынка выяснилось, что эти компании не соблюдали пункты "Правил регулирования взаимных выплат между страховщиками в связи с возмещением ущерба, причиненного транспортному средству в дорожно-транспортном происшествии" при урегулировании страховых случаев по виду "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств".

В связи с выявленными недостатками страховщикам было дано обязательное к исполнению указание на основании статьи 102.2.9 закона "О страховой деятельности".

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