Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии еще 51 страхового агента

Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии еще 51 страхового агента.

Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии еще 51 страхового агента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что лицензии четырех страховых агентов были аннулированы на основании добровольного обращения в соответствии со статьей 107.1.1 закона "О страховой деятельности", а 47 - с учетом того, что обстоятельства, послужившие основанием для приостановления действия лицензии, не были устранены в установленный срок (в соответствии со статьей 107.1.2 закона).

Аннулированы лицензии приведенных в списке страховых агентов: