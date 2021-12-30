О нас
Report Georgia
Аудио новости

Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии еще 51 страхового агента

Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии еще 51 страхового агента Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии еще 51 страхового агента.
Финансы
30 декабря 2021 г. 12:35
Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии еще 51 страхового агента

Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии еще 51 страхового агента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что лицензии четырех страховых агентов были аннулированы на основании добровольного обращения в соответствии со статьей 107.1.1 закона "О страховой деятельности", а 47 - с учетом того, что обстоятельства, послужившие основанием для приостановления действия лицензии, не были устранены в установленный срок (в соответствии со статьей 107.1.2 закона).

Аннулированы лицензии приведенных в списке страховых агентов:

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Mərkəzi Bankı daha 51 sığorta agentinin lisenziyasını ləğv edib

Самое важное

Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
30 декабря 2021 г. 12:20
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
30 декабря 2021 г. 10:30
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
28 декабря 2021 г. 22:34
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
28 декабря 2021 г. 00:50
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
28 декабря 2021 г. 00:47
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
27 декабря 2021 г. 15:34
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi