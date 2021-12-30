Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии еще 51 страхового агента.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Отмечается, что лицензии четырех страховых агентов были аннулированы на основании добровольного обращения в соответствии со статьей 107.1.1 закона "О страховой деятельности", а 47 - с учетом того, что обстоятельства, послужившие основанием для приостановления действия лицензии, не были устранены в установленный срок (в соответствии со статьей 107.1.2 закона).
Аннулированы лицензии приведенных в списке страховых агентов: