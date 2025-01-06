Центробанк Азербайджана активирует с 1 марта контрциклический буфер капитала для банков

11:44

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение об активации контрциклического буфера капитала на уровне 0,5% от совокупного капитала и капитала первого уровня банков.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, новый норматив вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Решение принято на основе анализа кредитного "разрыва" (представляет собой разницу между отношением кредита к ВВП и средним показателем этого соотношения за прошлые периоды), который составил 2,9% по итогам последней оценки. Этот показатель превышает установленный порог в 2%, что делает актуальной активацию контрциклического буфера капитала, говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что основными факторами, обусловившими это решение, стали высокая динамика роста кредитования, прибыльность и финансовая устойчивость банковского сектора.

По данным ЦБА, на конец ноября 2024 года годовой рост кредитного портфеля составил 19,6%, что вдвое превышает рост номинального ненефтегазового ВВП страны. При этом из 22 банков, действующих в Азербайджане, 19 продемонстрировали рост кредитного портфеля, у 14 из них он был выше темпа роста номинального ненефтегазового ВВП страны.

За 11 месяцев 2024 года чистая прибыль банков составила 966 млн манатов, а рентабельность капитала (ROE) достигла 18,4%. Совокупный капитал сектора превышает 6 млрд манатов, а показатель достаточности капитала (CAR) составил 17,5%. В этих условиях банки выплачивают дивиденды: в 2023 году - 456 млн манатов, а в 2024 году - 610 млн манатов.

После введения контрциклического буфера, объем активов, взвешенных с учетом риска, составит 18,7 млрд манатов. Это указывает на сохранение значительного потенциала для расширения банками кредитного портфеля. Отсрочка на два месяца позволит банкам учесть новый норматив в процессах стратегического планирования, бюджетирования, а также в политике капитализации и дивидендов.

Контрциклический буферный капитал, разработанный в соответствии с рекомендациями Базельского комитета, направлен на повышение устойчивости банковского сектора и поддержку финансовой стабильности. Этот инструмент позволит сохранить устойчивость к возможным экономическим шокам и обеспечить непрерывность кредитной деятельности, говорится в сообщении регулятора.