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    Центробанк Англии снизил базовую ставку

    Курс фунта может снизиться до 1,20 USD/GBP

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Центробанк Англии снизил процентную ставку до нового исторического минимума - с 0,5% до 0,25%.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, помимо этого, банк Англии также увеличил объем программы покупки активов на 60 млрд. фунтов стерлингов - до 435 млрд фунтов.

    Решение было принято 24 июля на основе ухудшения экономических показателей на фоне положительных результатов референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Официальные лица Британии отметили, что это сделано для предотвращения попадания экономики страны в стадию застоя. В итоге, фунт стерлинг  ослабел на 1,12% и по отношению к доллару снизился до 1,3175 USD/GBP.

    Как считает аналитическая группа Report, ослабление фунта продолжится в ближайшей и средней перспективе и курс достигнет уровня 1,20 USD/GBP. Напомним, что в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) находятся 1,194 млрд. фунтов стерлингов, что составляет 4,7% от общего портфеля. 

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