Центральный банк привлек должностное лицо НБКО к административной ответственности

10:06

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации (НБКО) ООО SF Azerbaijan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в связи с нарушением требований статьи 22.1 Закона "О небанковских кредитных организациях", пункта 3.3 "Порядка предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в централизованный кредитный реестр", в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях должностное лицо SF Azerbaijan оштрафовано на 2 тыс.манатов.