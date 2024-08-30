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Центральный банк привлек должностное лицо НБКО к административной ответственности

Центральный банк привлек должностное лицо НБКО к административной ответственности 10:06
Финансы
30 августа 2024 г. 10:25
Центральный банк привлек должностное лицо НБКО к административной ответственности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации (НБКО) ООО SF Azerbaijan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в связи с нарушением требований статьи 22.1 Закона "О небанковских кредитных организациях", пункта 3.3 "Порядка предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в централизованный кредитный реестр", в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях должностное лицо SF Azerbaijan оштрафовано на 2 тыс.манатов.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank BOKT-un vəzifəli şəxsini inzibati məsuliyyətə cəlb edib

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