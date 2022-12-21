Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с общественной организацией "Ассоциация страховщиков Азербайджана" программу актуарного развития для формирования в стране нового поколения актуариев, обладающих современными знаниями и навыками.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с общественной организацией "Ассоциация страховщиков Азербайджана" программу актуарного развития для формирования в стране нового поколения актуариев, обладающих современными знаниями и навыками.

Report сообщает об этом со ссылкой на ЦБА.

15-месячная программа осуществляется при поддержке местных специалистов и специалистов Турецкого института страхования (TSEV). Для участников программы наряду с получением теоретических знаний созданы условия для прохождения практики в страховом секторе.

19 декабря в ЦБА прошла встреча с 90 участниками программы развития актуариев. На встрече участникам были разъяснены цели и требования программы, даны рекомендации для ее успешного прохождения. Было отмечено, что успешно прошедшие программу будут обеспечены возможностью продолжить трудовую деятельность в страховом секторе по соответствующей профессии.

"ЦБА продолжает широкомасштабную стратегическую деятельность для устойчивого и продолжительного развития страхового сектора. Одним из интенсивно реализуемых в этой сфере проектов является усиление кадрового потенциала страховщиков. В рамках этого проекта, направленного на повышение знаний и навыков сотрудников страховых компаний и желающих работать в секторе лиц, организуются тренинги международного уровня по различным профессиональным категориям в сфере страхования. Развитие актуарной сферы, играющей значимую роль в оценке финансовой устойчивости страховых компаний, входит в число приоритетов ЦБА", - заявили в структуре.