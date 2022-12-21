О нас

Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития

Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с общественной организацией "Ассоциация страховщиков Азербайджана" программу актуарного развития для формирования в стране нового поколения актуариев, обладающих современными знаниями и навыками.
Финансы
21 декабря 2022 г. 10:01
Центральный банк Азербайджана запустил программу актуарного развития

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с общественной организацией "Ассоциация страховщиков Азербайджана" программу актуарного развития для формирования в стране нового поколения актуариев, обладающих современными знаниями и навыками.

Report сообщает об этом со ссылкой на ЦБА.

15-месячная программа осуществляется при поддержке местных специалистов и специалистов Турецкого института страхования (TSEV). Для участников программы наряду с получением теоретических знаний созданы условия для прохождения практики в страховом секторе.

19 декабря в ЦБА прошла встреча с 90 участниками программы развития актуариев. На встрече участникам были разъяснены цели и требования программы, даны рекомендации для ее успешного прохождения. Было отмечено, что успешно прошедшие программу будут обеспечены возможностью продолжить трудовую деятельность в страховом секторе по соответствующей профессии.

"ЦБА продолжает широкомасштабную стратегическую деятельность для устойчивого и продолжительного развития страхового сектора. Одним из интенсивно реализуемых в этой сфере проектов является усиление кадрового потенциала страховщиков. В рамках этого проекта, направленного на повышение знаний и навыков сотрудников страховых компаний и желающих работать в секторе лиц, организуются тренинги международного уровня по различным профессиональным категориям в сфере страхования. Развитие актуарной сферы, играющей значимую роль в оценке финансовой устойчивости страховых компаний, входит в число приоритетов ЦБА", - заявили в структуре.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке CBA launches Actuarial Development Program
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı Aktuari İnkişaf Proqramına başlayıb

Другие новости из категории

Bloomberg: Валюты Таджикистана, Грузии, Армении подскочили из-за переезда россиян
Bloomberg: Валюты Таджикистана, Грузии, Армении подскочили из-за переезда россиян
21 декабря 2022 г. 11:04
В листинг включены акции инвесткомпании CPM Invest
В листинг включены акции инвесткомпании CPM Invest
21 декабря 2022 г. 10:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2022)
21 декабря 2022 г. 09:36
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.12.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.12.2022)
21 декабря 2022 г. 09:14
Стоимость золота стабилизировалась после заметного роста
Стоимость золота стабилизировалась после заметного роста
21 декабря 2022 г. 09:13
Всемирный банк одобрил новый пакет помощи для Украины объемом $610 млн
Всемирный банк одобрил новый пакет помощи для Украины объемом $610 млн
21 декабря 2022 г. 07:57
Регулятор США оштрафовал банк Wells Fargo на $3,7 млрд
Регулятор США оштрафовал банк Wells Fargo на $3,7 млрд
20 декабря 2022 г. 21:41
Объявлена дата аукциона по облигациям AzesteelCompany
Объявлена дата аукциона по облигациям AzesteelCompany
20 декабря 2022 г. 19:10
Новые акции Kapital Bank включены в листинг
Новые акции Kapital Bank включены в листинг
20 декабря 2022 г. 19:09
В Unibank кадровые перестановки
В Unibank кадровые перестановки
20 декабря 2022 г. 18:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi