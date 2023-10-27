Центральный банк Азербайджана выбирает страховщика

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на страхование основных средств и транспортных средств.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на страхование основных средств и транспортных средств.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 200 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 18:00 4 декабря, а тендерное предложение и банковскую гарантию в размере 1% от его стоимости - до 18:00 12 декабря, в административное здание ЦБА, расположенное по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 90.

Предложения будут рассмотрены 13 декабря в 15:00 по указанному адресу.