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Центральный банк Азербайджана выбирает страховщика

Центральный банк Азербайджана выбирает страховщика Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на страхование основных средств и транспортных средств.
Финансы
27 октября 2023 г. 10:01
Центральный банк Азербайджана выбирает страховщика

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на страхование основных средств и транспортных средств.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 200 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 18:00 4 декабря, а тендерное предложение и банковскую гарантию в размере 1% от его стоимости - до 18:00 12 декабря, в административное здание ЦБА, расположенное по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 90.

Предложения будут рассмотрены 13 декабря в 15:00 по указанному адресу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha bir sığortaçı seçir

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