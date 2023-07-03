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Центральный банк Азербайджана увеличил активы на 17 %

Центральный банк Азербайджана увеличил активы на 17 % На 1 января этого года активы Центрального банка Азербайджана составили 30 млрд 861,987 млн манатов.
Финансы
3 июля 2023 г. 15:57
Центральный банк Азербайджана увеличил активы на 17 %

На 1 января этого года активы Центрального банка Азербайджана составили 30 млрд 861,987 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это на 16,85% больше, чем на 1 января прошлого года.

Из активов ЦБА 22 019,990 млн манатов составляют долговые ценные бумаги (на 26,8% больше, чем годом ранее), 6 583,022 млн манатов - денежные средства и их эквиваленты (на 3,7% меньше), 1 196,216 млн манатов - расчеты с Международным валютным фондом (МВФ) (на 4,9% меньше), а 288,889 млн манатов - кредиты банкам (на 18,9% меньше).

В 2022 году обязательства ЦБА увеличились на 18,4% - до 29 881,196 млн манатов, в том числе стоимость находящихся в обращении банкнот и монет увеличилась на 19,5% - до 14 714,360 млн манатов, обязательства перед кредитными организациями уменьшились на 17,1% - до 6 169,718 млн манатов, обязательства перед правительственными учреждениями увеличились на 6,9% - до 4 280,227 млн манатов, а обязательства по операциям с МВФ снизились на 4,9% - до 1 199,372 млн манатов.

За год балансовый капитал снизился на 16,2% - до 980,791 млн манатов, а уставный капитал остался неизменным - 500 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı aktivlərini 17 % artırıb

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