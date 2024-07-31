Центральный банк Азербайджана сохранил стабильную учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о сохранении учетной ставки 7,25%.

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 7,25%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, нижний предел процентного коридора был сохранен на уровне 6,25%, а верхний - 8,25%.

"Данное решение принято с учетом формирования фактических темпов инфляции в соответствии с прогнозом, сохранения прогнозируемой инфляции на целевом уровне (4±2%), а также динамики внутренних и внешних факторов инфляции", - говорится в заявлении ЦБА.