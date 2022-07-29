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Центральный банк Азербайджана сохранил прогноз по инфляции

Центральный банк Азербайджана сохранил прогноз по инфляции Со времени последнего заседания, посвященного денежной политике, наблюдалось влияние как понижающих, так и повышающих факторов на фактическую и прогнозируемую инфляцию.
Финансы
29 июля 2022 г. 11:15
Центральный банк Азербайджана сохранил прогноз по инфляции

Со времени последнего заседания, посвященного денежной политике, наблюдалось влияние как понижающих, так и повышающих факторов на фактическую и прогнозируемую инфляцию.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана.

Регулятор заявил, что укрепление номинального эффективного курса маната в результате дополнительного удешевления национальных валют в некоторых партнерских странах, снижение в июне показателей, характеризующих динамику мировых цен на продовольствие и логистические расходы, являются факторами, оказывающими понижающее влияние на инфляцию.

Однако расширение совокупного спроса может создать условия для переноса возросших в последние годы расходов на внутреннюю инфляцию. Ожидается, что макропруденциальные решения, принятые в целях эффективного регулирования кредитной активности, также окажут понижающее влияние на совокупный спрос.

В условиях многостороннего воздействия различных факторов прогноз по инфляции остался практически неизменным. Прогнозируется, что в случае сохранения существующей динамики инфляции к концу года инфляция будет ниже текущего уровня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı inflyasiya proqnozunu dəyişməyib

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