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Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,5 процентных пункта - с 8,5% до 8%.
Финансы
20 декабря 2023 г. 11:07
Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) снизило учетную ставку на 0,5 процентных пункта - с 8,5% до 8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

При этом верхний предел процентного коридора снижен с 9,5% до 9%, нижний предел - на 0,5 процентных пункта - с 7% до 6,5%.

В ЦБА заявили, что решение принято с учетом нахождения фактической и прогнозируемой инфляции в целевом диапазоне (4±2%), стабилизации инфляционных ожиданий, а также избытка предложения на валютном рынке, и вступает в силу с завтрашнего дня.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan reduces discount rate
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini azaldıb

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