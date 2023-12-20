Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,5 процентных пункта - с 8,5% до 8%.

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) снизило учетную ставку на 0,5 процентных пункта - с 8,5% до 8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

При этом верхний предел процентного коридора снижен с 9,5% до 9%, нижний предел - на 0,5 процентных пункта - с 7% до 6,5%.

В ЦБА заявили, что решение принято с учетом нахождения фактической и прогнозируемой инфляции в целевом диапазоне (4±2%), стабилизации инфляционных ожиданий, а также избытка предложения на валютном рынке, и вступает в силу с завтрашнего дня.