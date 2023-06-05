Центральный банк Азербайджана сможет создавать юридические лица

Предлагается наделить Центральный банк Азербайджана полномочиями по созданию юридических лиц, наряду с открытием территориальных управлений.

Предлагается наделить Центральный банк Азербайджана полномочиями по созданию юридических лиц, наряду с открытием территориальных управлений.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон ”О Центральном банке“.

Согласно документу, ЦБА в связи с реализацией своих целей и функций будет иметь право создавать и (или) участвовать в деятельности юридических лиц в целях обеспечения функционирования инфраструктуры финансовых рынков, а также повышения квалификации сотрудников, работающих на финансовых рынках.