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Центральный банк Азербайджана сможет создавать юридические лица

Центральный банк Азербайджана сможет создавать юридические лица Предлагается наделить Центральный банк Азербайджана полномочиями по созданию юридических лиц, наряду с открытием территориальных управлений.
Финансы
5 июня 2023 г. 10:31
Центральный банк Азербайджана сможет создавать юридические лица

Предлагается наделить Центральный банк Азербайджана полномочиями по созданию юридических лиц, наряду с открытием территориальных управлений.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон ”О Центральном банке“.

Согласно документу, ЦБА в связи с реализацией своих целей и функций будет иметь право создавать и (или) участвовать в деятельности юридических лиц в целях обеспечения функционирования инфраструктуры финансовых рынков, а также повышения квалификации сотрудников, работающих на финансовых рынках.

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