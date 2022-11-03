ЦБА принимает участие на экономическом форуме в Узбекистане

3-4 ноября делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принимает участие во 2-м узбекистанском экономическом форуме на тему "Люди в центре экономических реформ".

3-4 ноября делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принимает участие во 2-м узбекистанском экономическом форуме на тему "Люди в центре экономических реформ".

Как передает Report, об этом сообщил Центральный банк.

В ходе форума, который проходит в Самарканде, будет уделено внимание вопросам стратегических приоритетов, макроустойчивости, изменению климата, частному сектору и человеческому капиталу, а также будет обсуждаться влияние политических решений на людей и бизнес.

Мероприятие организовано правительством Республики Узбекистан.