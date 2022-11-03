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ЦБА принимает участие на экономическом форуме в Узбекистане

ЦБА принимает участие на экономическом форуме в Узбекистане 3-4 ноября делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принимает участие во 2-м узбекистанском экономическом форуме на тему "Люди в центре экономических реформ".
Финансы
3 ноября 2022 г. 10:39
ЦБА принимает участие на экономическом форуме в Узбекистане

3-4 ноября делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принимает участие во 2-м узбекистанском экономическом форуме на тему "Люди в центре экономических реформ".

Как передает Report, об этом сообщил Центральный банк.

В ходе форума, который проходит в Самарканде, будет уделено внимание вопросам стратегических приоритетов, макроустойчивости, изменению климата, частному сектору и человеческому капиталу, а также будет обсуждаться влияние политических решений на людей и бизнес.

Мероприятие организовано правительством Республики Узбекистан.
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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan participates in Uzbekistan Economic Forum 2022
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı Özbəkistan İqtisadi Forumunda iştirak edir

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