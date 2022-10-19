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Центральный банк Азербайджана предупредил население

Центральный банк Азербайджана предупредил население В последнее время участились случаи, когда держателям пластиковых карт различных банков звонят по телефону от имени сотрудников “горячей линии” Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и запрашивают информацию о карте под предлогом предотвращения рисков.
Финансы
19 октября 2022 г. 10:25
Центральный банк Азербайджана предупредил население

В последнее время участились случаи, когда держателям пластиковых карт различных банков звонят по телефону от имени сотрудников “горячей линии” Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и запрашивают информацию о карте под предлогом предотвращения рисков.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении ЦБА к населению.

Организация заявила, что ее сотрудники ни в коем случае не запрашивают у потребителей банковских услуг персональные данные, а также информацию о банковских и платежных картах.

"Лица, владеющие банковскими счетами и банковскими картами, должны проявлять бдительность в отношении таких случаев мошенничества и ни в коем случае не предоставлять информацию о личных и платежных картах третьим лицам. В случае возникновения подобных ситуаций просим граждан незамедлительно обращаться в свои банки, а также проинформировать соответствующие государственные органы", - отмечается в предупреждении ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı əhaliyə xəbərdarlıq edib

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