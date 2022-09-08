Центральный банк Азербайджана предупредил держателей карт

В социальных сетях распространилась ложная информация о блокировке платежных карт и необходимости обращения держателей карт через платформу Whatsapp в Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В социальных сетях распространилась ложная информация о блокировке платежных карт и необходимости обращения держателей карт через платформу WhatsApp в Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Об этом говорится в заявлении ЦБА.

В банке заявили, что распространяемая информация не отражает действительности: "Мы призываем наших граждан быть осторожными в подобных вопросах, ни в коем случае не предоставлять информацию о личных и платежных картах третьим лицам и получать необходимую информацию с сайта ЦБА или аккаунтов в социальных сетях".