Центральный банк Азербайджана обсудил с Исламской корпорацией финансирование банков

18:32 Центральный банк Азербайджана обсудил с Международной исламской корпорацией по финансированию торговли вопрос привлечения инвестиций в частный сектор страны и дальнейшего финансирования местных банков.

Центральный банк Азербайджана обсудил с Международной исламской корпорацией по финансированию торговли вопрос привлечения инвестиций в частный сектор страны и дальнейшего финансирования местных банков.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал председатель НБА Талех Казымов.

"В Центральном банке мы встретились с делегацией во главе с генеральным директором Исламской корпорации Хани Салем Сонболом.

В ходе встречи мы обсудили возможности совместной деятельности в Азербайджане в области расширения доступа частного сектора, а также субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, а также усиления сотрудничества с коммерческими банками", - отметил Т. Казымов.