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Центральный банк Азербайджана обсудил с Исламской корпорацией финансирование банков

Центральный банк Азербайджана обсудил с Исламской корпорацией финансирование банков 18:32 Центральный банк Азербайджана обсудил с Международной исламской корпорацией по финансированию торговли вопрос привлечения инвестиций в частный сектор страны и дальнейшего финансирования местных банков.
Финансы
13 сентября 2023 г. 18:53
Центральный банк Азербайджана обсудил с Исламской корпорацией финансирование банков

Центральный банк Азербайджана обсудил с Международной исламской корпорацией по финансированию торговли вопрос привлечения инвестиций в частный сектор страны и дальнейшего финансирования местных банков.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал председатель НБА Талех Казымов.

"В Центральном банке мы встретились с делегацией во главе с генеральным директором Исламской корпорации Хани Салем Сонболом.

В ходе встречи мы обсудили возможности совместной деятельности в Азербайджане в области расширения доступа частного сектора, а также субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, а также усиления сотрудничества с коммерческими банками", - отметил Т. Казымов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı İslam Korporasiyası ilə bankların maliyyələşdirilməsini müzakirə edib

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