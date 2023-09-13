Центральный банк Азербайджана обсудил с Исламской корпорацией финансирование банков

Центральный банк Азербайджана обсудил с Международной исламской корпорацией по финансированию торговли вопрос привлечения инвестиций в частный сектор страны и дальнейшего финансирования местных банков.
Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал председатель НБА Талех Казымов.
"В Центральном банке мы встретились с делегацией во главе с генеральным директором Исламской корпорации Хани Салем Сонболом.
В ходе встречи мы обсудили возможности совместной деятельности в Азербайджане в области расширения доступа частного сектора, а также субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, а также усиления сотрудничества с коммерческими банками", - отметил Т. Казымов.