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Центральный банк Азербайджана обратился к акционерным обществам

Центральный банк Азербайджана обратился к акционерным обществам Акционерные общества должны подготовить годовой отчет по итогам каждого завершившегося календарного года и представить его в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не позднее 10 дней после утверждения его общим собранием акционеров.
Финансы
9 марта 2023 г. 10:46
Центральный банк Азербайджана обратился к акционерным обществам

Акционерные общества должны подготовить годовой отчет по итогам каждого завершившегося календарного года и представить его в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не позднее 10 дней после утверждения его общим собранием акционеров.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении ЦБА к акционерным обществам.

"Общество должно опубликовать годовой отчет на своей веб-странице (при наличии) и в средствах массовой информации в течение 30 дней с даты его представления.

В соответствии с требованиями законодательства, годовая отчетность эмитентов должна содержать управленческую отчетность, финансовую отчетность и заключение внешнего аудитора (за исключением субъектов микро-и малого предпринимательства).

Если отчет не представлен в установленные сроки, эмитенты привлекаются к административной ответственности в порядке, установленном Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики", - говорится в обращении.

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