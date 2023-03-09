Центральный банк Азербайджана обратился к акционерным обществам

Акционерные общества должны подготовить годовой отчет по итогам каждого завершившегося календарного года и представить его в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не позднее 10 дней после утверждения его общим собранием акционеров.

Акционерные общества должны подготовить годовой отчет по итогам каждого завершившегося календарного года и представить его в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не позднее 10 дней после утверждения его общим собранием акционеров.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении ЦБА к акционерным обществам.

"Общество должно опубликовать годовой отчет на своей веб-странице (при наличии) и в средствах массовой информации в течение 30 дней с даты его представления.

В соответствии с требованиями законодательства, годовая отчетность эмитентов должна содержать управленческую отчетность, финансовую отчетность и заключение внешнего аудитора (за исключением субъектов микро-и малого предпринимательства).

Если отчет не представлен в установленные сроки, эмитенты привлекаются к административной ответственности в порядке, установленном Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики", - говорится в обращении.