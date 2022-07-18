Центральный банк Азербайджана: НКО проигрывают банкам в конкуренции

"Некоторые небанковские кредитные организации (НКО) в Азербайджане работают в убыток. Это связано с их пробелами в корпоративном управлении, а также с проигрышем банкам в конкуренции".

"Некоторые небанковские кредитные организации (НКО) в Азербайджане работают в убыток. Это связано с их пробелами в корпоративном управлении, а также с проигрышем банкам в конкуренции".

Об этом в ответ на вопрос Report заявил директор Департамента по контролю за деятельностью кредитных организаций Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фуад Исаев.

"Ресурсы банков для кредитования стоят дешевле, чем у НКО. Например, если банки могут привлекать вклады в среднем под 9% годовых, то НКО не имеют такого права. Их источником финансирования является больше их собственный капитал. Когда этих средств не хватает, они привлекают деньги с рынка в среднем под 16-18% годовых. Также клиентской базой НКО, в отличие от банков, являются люди с более низкой платежеспособностью. И это фактически формирует давление на НКО", - отметил чиновник ЦБА.