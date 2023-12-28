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Центральный банк Азербайджана назвал прогноз экономического роста на cледующий год

Центральный банк Азербайджана назвал прогноз экономического роста на cледующий год Согласно прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в 2024 году темпы реального экономического роста в стране составят около 3 - 3,5%.
Финансы
28 декабря 2023 г. 09:37
Центральный банк Азербайджана назвал прогноз экономического роста на cледующий год

Согласно прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в 2024 году темпы реального экономического роста в стране составят около 3 - 3,5%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно - кредитной политики на 2024 год.

Кроме того, в ненефтегазовом секторе прогнозируется экономический рост около 5-5, 5%.

"В следующем году масштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях дадут положительный импульс экономическому росту", - отмечается в заявлении.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan announces economic growth forecast for next year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı gələn il üçün iqtisadi artım proqnozunu açıqlayıb

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