Центральный банк Азербайджана назвал прогноз экономического роста на cледующий год

Согласно прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в 2024 году темпы реального экономического роста в стране составят около 3 - 3,5%.

Согласно прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в 2024 году темпы реального экономического роста в стране составят около 3 - 3,5%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно - кредитной политики на 2024 год.

Кроме того, в ненефтегазовом секторе прогнозируется экономический рост около 5-5, 5%.

"В следующем году масштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях дадут положительный импульс экономическому росту", - отмечается в заявлении.