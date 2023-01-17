Центральный банк Азербайджана будет информировать общественность об исследованиях

Центральный банк Азербайджана 13-17 февраля впервые проведет мероприятие под названием "исследовательская неделя".

Центральный банк Азербайджана 13-17 февраля впервые проведет мероприятие под названием "исследовательская неделя".

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, мероприятие будет посвящено публичным обсуждениям исследовательских работ, проводимых структурой.

В ЦБА сообщили, что ежегодно в структуре проводятся эмпирические исследования на актуальные макроэкономические темы, большинство из которых опубликовано в виде статей на интернет-странице регулятора.

Однако с текущего года ЦБА начинает организацию публичных обсуждений исследовательских работ. Новшество нацелено на информирование общественности о результатах исследований, получение отзывов и предложений для дальнейших исследований и пр.