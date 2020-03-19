Центральный банк Азербайджана сохранил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 7,25%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятор.

По информации, верхний предел процентного коридора сохранен на уровне 9%, нижний предел повышен с 5,5% до 6,75%.

"В сложившейся ситуации ЦБА на ежедневной основе осуществляет мониторинг процессов, происходящих в глобальной среде и в экономике страны, проводит постоянный анализ для оценки масштабов влияния внешнего шока на экономику страны", - отмечает регулятор.

Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. В очередной раз руководство ЦБА рассмотрит параметры процентного коридора 1 мая.