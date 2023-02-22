"Центральная клиника" выбирает страховщика

ООО "Центральная Клиника" объявило открытый тендер на 2023 год по обязательному страхованию зданий клиники, мануально-медицинского оборудования, электронных устройств, комплексному страхованию транспортных средств, а также страховании гражданской ответств

ООО "Центральная Клиника" объявило открытый тендер на 2023 год по обязательному страхованию зданий клиники, мануально-медицинского оборудования, электронных устройств, комплексному страхованию транспортных средств, а также страховании гражданской ответственности перед третьими лицами.

Как сообщает Report, госпошлина за участие в тендере составляет 200 манатов.

Предварительные документы должны быть представлены до 17:00 16 марта, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости до 17:00 31 марта, в административное здание клиники, расположенное по адресу: город Баку, проспект Парламента, 76.

Предложения будут рассмотрены 7 апреля в 15:00 по указанному адресу.