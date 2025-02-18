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"Центральная клиника" отбирает страховщика

"Центральная клиника" отбирает страховщика 09:18
Финансы
18 февраля 2025 г. 09:35
Центральная клиника отбирает страховщика

ООО "Центральная клиника" объявила открытый тендер на страхование в 2025 году своего имущества и гражданской ответственности перед третьими лицами.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 200 манатов.

Предварительные документы должны быть представлены до 17:00 17 марта, а тендерное предложение и банковскую гарантию в размере 1% от его стоимости - до 17:00 1 апреля в административное здание клиники, расположенное по адресу: город Баку, проспект Парламента, 76.

Процедура рассмотрения предложений состоится 12 апреля в 15:00 по указанному адресу.

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Версия на азербайджанском языке “Mərkəzi Klinika” sığortaçı seçir

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