Централизованные обязательства коммерческих банков перед ЦБА увеличились на 15 млн манатов

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Обязательства коммерческих банков Азербайджана перед Центробанком (ЦБА) на 1 мая 2017 года составили 6 586,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, объем обязательств по сравнению с показателем на 1 апреля увеличился на 14,7 млн манатов или 0,22%, с соответствующим периодом прошлого года - на 278,8 млн манатов или 4,42%.

Отметим, что обязательства коммерческих банков перед ЦБА растут уже второй месяц подряд. Максимальное значение отмечалось в октябре 2016 года (7 507 млн манатов). Последний показатель ниже максимального значения на 920,8 млн манатов или 12,27%.