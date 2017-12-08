Централизованные обязательства финансовой системы Азербайджана снизились

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Совокупные обязательства коммерческих банков и НКО Азербайджана перед Центробанком (ЦБА) на 1 ноября 2017 года составили 6 985,9 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, объем обязательств по сравнению с показателем на 1 октября сократился на 50,9 млн манатов или 0,72%, с соответствующим периодом прошлого года - на 521,1 млн манатов или 6,94%.
Отметим, что максимальный объем обязательств коммерческих банков перед ЦБА зафиксирован в октябре 2016 года (7 507 млн манатов).
В августе внешние обязательства коммерческих банков сократились на 3,85 млрд манатов в связи с передачей государству обязательств Международного банка Азербайджана.
Cavid ƏzimovАвтор новости