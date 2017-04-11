Централизованные обязательства банков Азербайджана сокращаются

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Обязательства коммерческих банков Азербайджана перед Центробанком (ЦБА) на 1 марта 2017 года составили 6 383,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, объем обязательств по сравнению с показателем на 1 февраля сократился на 449,4 млн манатов или 6,58%, с соответствующим периодом прошлого года - на 41,4 млн манатов или 0,64%. Сокращение в феврале связано с падением курса доллара.

Отметим, что обязательства коммерческих банков перед ЦБА сокращаются четвертый месяц подряд, наряду с этим сокращаются и их внешние обязательства.